انقطاع المياه في العقبة بعد عطل فني

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه العقبة الجمعة، أن عطلا فنيا أصاب خط مياه رئيسي مما تسبب في “نقص ملموس” في كميات المياه الواصلة إلى المواطنين في المدينة الساحلية.

وحدث كسر في الخط الرئيسي الناقل من الديسة إلى العقبة حسبما ذكر الناطق باسم الشركة، إياد الخصاونة مشيرا إلى أن عملية تفريغ الخط من المياه تتطلب عدة ساعات لبدء إصلاحه.

وأشار إلى أن “العطل موجود في منطقة وعرة تحتاج إلى إجراءات خاصة واحترازية وسلامة عامة للتعامل معها خوفا من حدوث انهيارات في الموقع نتيجة تفرغ المياه”، موضحا أن العاملين في الميدان يتحضرون لـ “بدء أعمال الإصلاح دون حدوث أضرار تلحق بهم”.

ويتوقع أن تستمر عملية الإصلاح لغاية الليلة أو صباح السبت، استنادا على “الحالة الحقيقة في الميدان” على ما شرح الخصاونة.

وانقطاع المياه “لن يكون كاملا” عن مدينة العقبة بل “نقص ملموس” في كميات المياه الواردة بما لا يقل عن 20-30%، بحسب الخصاونة الذي قال إن “النقص في كميات المياه الواصلة إلى الخزانات قد يؤدي إلى ضعف الضغط في الشبكة الداخلية وضعف المياه وعدم وصولها إلى خزانات المياه المواطنين كما جرت العادة”.

ويتزامن الانقطاع مع ارتفاع في درجات الحرارة في العقبة وسط توقع ازدياد الطلب على المياه، كما أن نهاية الأسبوع تشهد نشاطات منزلية تتطلب استخدام المياه بكثرة وفق الخصاونة.

ولذلك، طلبت شركة مياه العقبة من سكان المدينة “الترشيد في استهلاك المياه وتأجيل الأعمال المنزلية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفاد المياه من الخزانات المنزلية ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه” بحسب بيان للشركة.

الخصاونة قال إن “المستشفيات العاملة مزودة بالمياه لمدة لا تقل عن يومين، لكن في حال حصل أي طارئ نحن جاهزون لتزويد المرافق العامة والحساسة بالكميات المياه اللازمة