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تمديد فترة المشاركة بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

منذ 4 ساعات
تمديد فترة المشاركة بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمديد فترة المشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية حتى 30 أيلول الحالي.
وقالت الوزارة اليوم الخميس، إن التمديد جاء لرغبة الطلاب في المزيد من الوقت، ويمكن لطلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة “مليون مبرمج أردني” المشاركة عبر الموقع الإلكتروني
https://cpgovappaward.jo
وإرفاق فيديو لمدة 3 دقائق مع طلب المشاركة، وتوفير محاكاة للتطبيق أو أدوات تطوير البرمجيات.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة؛ لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة، وتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.
وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دينار، موزعة كالتالي: المركز الأول 50 ألفاً، المركز الثاني 30 ألفاً، المركز الثالث 20 ألفاً، وسيعلن عن نتائج الجائزة في تشرين الثاني من العام الحالي


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