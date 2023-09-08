انتهاء العمل بالتحويلة المرورية على طريق عمان الزرقاء

وطنا اليوم:ينتهي العمل ظهر الجمعة، بالتحويلة المرورية جزئية والمؤقتة على جزء من طريق عمان الزرقاء، وفق ما أعلنت عنه وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن التحويلة المرورية سينتهي العمل بها حتى ظهر الجمعة، لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة، في إطار أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء (الحزمة الرابعة).

وبحسب وزارة الأشغال، فإن حركة السير للمركبات القادمة من عمان حُولت باتجاه الزرقاء يمينًا إلى مثلث وادي العش، ثم يسارًا (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ومن ثم يسارًا باتجاه وادي الحجر.

لوحات إرشادية

وحُولت كذلك حركة السير للمركبات القادمة من الزرقاء باتجاه عمان يمينًا نحو نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ثم يمينًا باتجاه طريق وادي الحجر، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

وأكدت أن جميع التحويلات المرورية مزودة باللوحات الإرشادية وتوفر كافة عناصر السلامة العامة.

ودعت وزارة الأشغال السائقين بالالتزام بالإشارات التحذيرية والإرشادية، والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات رجال شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان