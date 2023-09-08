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انتهى الديوان وجاء (وزارة + هيئة) ولكن من رئيس الهيئة الذي سيعمل برتبة وزير؟

8 سبتمبر 2023
انتهى الديوان وجاء (وزارة + هيئة) ولكن من رئيس الهيئة الذي سيعمل برتبة وزير؟

 

وطنا اليوم –  على الرغم من ان مرتكزات خطة تحديث القطاع العام اكدت على إلغاء ودمج الهيئات لترشيق الادارة العامة وتخفيف النفقات الا انه وبعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية كليا من قبل حكومة بشر الخصاونة ، من المتوقع انضمام وزير جديد إلى حكومة  الخصاونة، هذا الوزير يحمل مسمى وزير هيئة الخدمة والإدارة العامة، بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية.

الهيئة المستحدثة ترتبط برئيس الوزراء، ويتولى إدارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مديرين تنفيذيين، حيث تنتهي  الخدمة المدنية عملها نهاية العام الحالي، على أن تبدأ الهيئة عملها بداية شهر كانون الثاني من العام 2024، فهل يستلم الهيئة من وزراء الدولة، بالحكومة الحالية،  أم هناك وزير آخر جديد قادم؟ أم يستلم رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي سامح الناصر؟

 


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