بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له

منذ 3 ساعات
البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له

وطنا اليوم:حذر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له تحمل شعارا مزيفا، وطلب من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
وأوضح البريد الأردني أن العديد من المتعاملين معه أبلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية، تشعر المتلقين باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.
بدوره، قال مسؤول في البريد إن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، وقدمّت الشركة كذلك بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

التعاون الإسلامي تدين قرار بابوا غينيا الجديدة بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة

21:02

المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

20:44

مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

20:22

أردني يروي تفاصيل تعرضه لحادث دعس مفتعل

20:11

مطالب نيابية بفتح تحقيق ضد إجبار فلسطينيات على خلع ملابسهن

20:01

مطالب باستثناء قطاع المطاعم والمقاهي من تحديد موعد إغلاق المحال

19:54

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال الشهر الجاري

19:48

ضريبة على الموتى في لبنان تتسبب بموجة من الجدل

19:45

إطلاق مبادرة “لا تقتلني بفرحتك” للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية

19:42

الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي

19:40

تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

19:34

موسكو: المناورات العسكرية بين أمريكا وأرمينيا لا تسهم في استقرار المنطقة

وفيات
وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام رامي