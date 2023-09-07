البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له

وطنا اليوم:حذر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له تحمل شعارا مزيفا، وطلب من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.

وأوضح البريد الأردني أن العديد من المتعاملين معه أبلغوا عن تلقيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية، تشعر المتلقين باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.

بدوره، قال مسؤول في البريد إن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، وقدمّت الشركة كذلك بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه