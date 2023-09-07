الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن.

وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات السياحة والتعليم والصحة.

كما تم بحث توسيع العلاقات الثنائية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشاد جلالة الملك بعمق الصداقة بين البلدين، معربا عن الحرص على تعميقها في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن، مثمنا دور المملكة في المنطقة وجهودها في استضافة اللاجئين.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفيرة إيرلندا في عمان ماريان بولجر