حزب إرادة يوقع مذكرة تفاهم مع ملتقى نشامى للجالية الأردنيّة حول العالم… فيديو

وطنا اليوم:وقّع حزب إرادة مذكرة تفاهم مع ملتقى نشامى للجالية الأردنيّة حول العالم، تهدف إلى إدامة التواصل مع أبناء الوطن بالخارج وتشجيع مشاركتهم السّياسيّة والانضمام للأحزاب، ليكون بذلك أول حزب أردني يوقع مثل هذه الاتفاقيّة؛ التي تعبر عن تقدير الدور الهام للمغترب الأردنيّ ودوره في بناء الوطن وتنميته.

وقع مذكرة التفاهم عن حزب إرادة الأمين العام نضال البطاينة، وعن ملتقى نشامى للجالية الأردنيّة رئيس الملتقى المهندس أيمن الرّفاعي.

وأكّد أمين عام حزب إرادة نضال البطاينة أن اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السّياسيّة أولت فئة المغتربين أهمية خاصة، وتم وضع نصوص في قانون الأحزاب تُعنى بالمغتربين وأهمية مشاركتهم في الأحزاب، وهذا يؤكد إيمان قيادتنا الحكيمة وتوجه الدولة الأردنية للإهتمام بهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.

وأضاف: ” إنّ حزب إرادة منذ التّأسيس حرص على مشاركة كل الأردنيين في الحزب والإسهام فيه، ونظر الحزب إلى المغتربين الأردنيين نظرة خاصة؛ إيمانًا منه بضرورة الاهتمام بهم، فهم خارج الوطن ولكنهم مواطنون أردنيون، من حقهم المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الأحزاب؛ وهي بوابة الإصلاح وعنوانه” .

وشدّد أن حزب إرادة حريص على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، والتي تسهم في نشر أهمية مشاركة المغترب في الأحزاب، والإسهام في مشروع الإصلاح الوطني، وهذا حق أصيل لكل مواطن أردني، وبنفس الوقت يستحق المغترب كل العناية والرعاية والاهتمام بشؤون وإدامة تواصله مع الوطن وهذا ما تهدف إليه مذكرة التفاهم .

بدوره قال رئيس الملتقى المهندس أيمن الرفاعي : ” إنّ المغترب الأردني يعتبر كنز الأردن، حيث وصلت حوالاتهم نحو 11 مليار دينار”، منوِّهًا : ” إنّ الملتقى يهدف إلى الاهتمام بمطالب المغترب الأردني، وذلك بمساعدة رجال الأعمال وبعض الشخصيات الوطنيّة”.

وأضاف : ” إنه بعد صدور قانون الأحزاب الجديد الذي أكّد أهمية المغترب الأردنيّ، كان حزب إرادة هو الحزب الأردني الوحيد الذي تواصل مع الملتقى واستمع لمطالبهم وكانت هناك استجابة كبيرة لها، إضافة إلى أن الحزب لديه مساعد للأمين العام لشؤون المغتربين، والذي يدل على عنايته بهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن “.

ونوّه أنه : ” لاحقا تواصلت مع الملتقى أحزاب أخرى ولكن وجدنا ضالتنا مع حزب إرادة؛ ولهذا قرّر الملتقى توقيع هذه المذكرة التي تخدم المغتربين وبنفس الوقت تسمح بمشاركهم في حزب إرادة، والمشاركة في العمل السّياسيّ تحت إطار هذا الحزب “.

وتضمّنت بنود مذكرة التفاهم التزام حزب إرادة بتبني مبادرات وأنشطة تخدم الفرص الاستثمارية في الأردن، ودعم أنشطة ومؤتمرات الملتقى بما يتوافق مع برامج حزب إرادة، ونشر مبادئ وبرامج الحزب وبنود خاصة بأعضاء الملتقى المنتسبين للحزب وتفعيل دورهم.

كما يلتزم الملتقى بنشر مبادئ الحزب وبرامجه وأهدافه والترويج لها، وتشكيل لجنة استقطاب عالميّة لأبناء وبنات الجالية الأردنيّة، وترتيب لقاءات في البلدان التي يتواجد فيها الملتقى وبنود أخرى.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم من طرف الملتقى الدكتور رائد الرّفاعي مدير العلاقات العامة، والدكتور علي سليمان علي رئيس ملتقى نشامى جده، والسيد محمد جبران رئيس ملتقى نشامى ينبع، والدكتور عمر البدارنة نائب رئيس لجنة شباب ملتقى النشامى، والسيد ابراهيم الكردي مستشار رئيس ملتقى النشامى لشؤون الشباب، والآنسة سهير المومني مديرة مكتب رئيس ملتقى النشامى.

وحضر من جانب حزب إرادة مساعد الأمين العام لبناء القدرات والمبادرات الدكتور ليث القهيوي، ورئيس فرع مجلس فرع الحزب في محافظة إربد المهندس صهيب بني يونس، وعضو الأمانة العامة أحمد السعودي.

يُذكر أن ملتقى النشامى للجالية الأردنيّة حول العالم، يتواجد في أكثر من أربع وأربعين دولة، ويضم تسعين فرعًا حول العالم، ويزيد عدد متابعيه على وسائل التواصل عن مليون متابع، ومرخص في دولة السويد ومقره الرئيسي في الرياض