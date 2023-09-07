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تحويلات مرورية على طريق عمان الزرقاء

7 سبتمبر 2023
تحويلات مرورية على طريق عمان الزرقاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخميس، تنفيذ تحويلة مرورية جزئية ومؤقتة على جزء من طريق عمان الزرقاء، بدءا من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر الجمعة.
وقالت الوزارة إن التحويل يأتي بهدف تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة، في إطار أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء (الحزمة الرابعة).

تحويلات مرورية
وبحسب وزارة الأشغال، سيتم تحويل حركة السير للمركبات القادمة من عمان باتجاه الزرقاء يمينًا إلى مثلث وادي العش، ثم يسارًا (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ومن ثم يسارًا باتجاه وادي الحجر.
وستحول كذلك حركة السير للمركبات القادمة من الزرقاء باتجاه عمان يمينًا نحو نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ثم يمينًا باتجاه طريق وادي الحجر. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

لوحات إرشادية
وأكدت أن جميع التحويلات المرورية مزودة باللوحات الإرشادية وتوفر كافة عناصر السلامة العامة.
ودعت وزارة الأشغال السائقين بالالتزام بالإشارات التحذيرية والإرشادية، والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات رجال شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان


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