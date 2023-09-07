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وزير الخارجية: الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين

7 سبتمبر 2023
وزير الخارجية: الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين.
وقال الصفدي إن الأردن شهد ازديادا في عدد السياح الإيرلنديين العام الماضي، فيما ارتفع عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في ايرلندا.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم الخميس، أن الأردن يواجه تحد كبير في تهريب المخدرات من سوريا، ومستمرون في مواجهته بكل امكانياتنا.
وأضاف أن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية المجتمع الأردني منه


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