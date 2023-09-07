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8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي

7 سبتمبر 2023
8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي

وطنا اليوم:كشف تحليل اقتصادي إماراتي صدرا حديثا، عن عدد الشركات الأردنية المسجلة في غرفة تجارة دبي.
وأشارت البيانات، إلى أن الشركات الأردنية الجديدة سجلت نمواً بنسبة 36%، في غرفة تجارة دبي.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 639 شركة في النصف الأول من 2023 مقارنةً بـ469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي إلى 8,368 شركة
وأظهر التحليل، أن الشركات الهندية الجديدة استحوذت على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغ عددها 30 ألفا و146 شركة، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 90 ألفا و118 شركة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم مسيرة نمو اقتصاد دبي المستدام.


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