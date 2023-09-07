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الأردن يدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس

7 سبتمبر 2023
الأردن يدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، قيام بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية


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