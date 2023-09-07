وزير التربية يشارك بالطابور الصباحي في مدرسة بإربد

وطنا اليوم:شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في طابور صباحي في مدرسة النعيمة الثانوية للبنات في لواء بني عبيد جنوب مدينة إربد.

وتوجه الأحد الماضي، طلبة المدارس الحكومية إلى مدارسهم إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

كما أكدت الوازرة أنها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة من حيث، توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.

وأعلنت الوزارة عن إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة الإجراءات المرتبطة ببدء العام الدراسي، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الميدان على الأرقام التالية، (065662475)، (065692368)، (065699916) ، تلفاكس (065666492) ، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450