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أطباء مرشحون للتعيين وزارة الصحة – اسماء

7 سبتمبر 2023
أطباء مرشحون للتعيين وزارة الصحة – اسماء

وطنا اليوم:يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة المرشحين من حملة شهادة البكالوريوس في الطب العام التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية ،شارع الأقصى حسب الأيام والأوقات المحددة أدناه لحضور الإمتحان التنافسي الإلكتروني وفقاً للمجالات التالية :
مجال الإختصاص المعرفي ويعطي 70% من العلامة الكلية ويشمل :

الإستعدادات العقلية (التفكير المنطقي والتحليلي)

الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية)

وطلبت الوزارة من المرشحين بضرورة الإلتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد ،وإحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول ،وإحضار قلم حبر وآلة حاسبة .
وأكدت الوزارة بأن كل من لايحضر الإمتحان يعتبر مستنكفاً منوهه بأنه سيتم نشر أسماء الناجحين على موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني WWW.CSB.GOV.JO


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