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الأردن الأول عربيا في نوعية الهواء المحيط

7 سبتمبر 2023
الأردن الأول عربيا في نوعية الهواء المحيط

وطنا اليوم:يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء تحت عنوان ’»لنعمل معاً من أجل نقاوة الهواء»، حيث يركز على ضرورة إقامة شراكات أقوى وزيادة الاستثمار والمسؤولية المشتركة للتغلب على تلوث الهواء.
ونظراً للطبيعة العابرة للحدود لتلوث الهواء، يتحمل جميع أصحاب المصلحة مسؤولية حماية الغلاف الجوي للأرض وضمان هواء صحي يستنشقه الجميع، وسيساعد العمل معاً، عبر الحدود والتخوم، وبين القطاعات وتجاوز النظرة المنعزلة، في الحد من تلوث الهواء، والاستفادة من التمويل والاستثمارات نحو تدابير وحلول نوعية الهواء، إضافة إلى توفير العديد من الفوائد.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة البيئة، إن الوزارة تقوم على رصد نوعية الهواء ولديها 26 محطة رصد موزعة في أغلب محافظات المملكة وأيضاً محطتان متنقلتان، بالإضافة إلى 13 محطة رصد مياه، وتعمل على مدار 24 ساعة ، والهدف متابعة ومراقبة جودة الهواء والتي تعتبر الأردن من الدول المتقدمة اقليميا وعالميا في هذا المجال وبذات الوقت أيضاً محطات المياه للتأكد من سلامة المياه الجوفية والسطحية.
وبين أن الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ 180 دولة.
وأشار إلى أن مجال النقل يعتبر الأردن من الدول المتقدمة في استخدام السيارة الكهربائية والهايبرد، حيث تجاوزت النسبة 80 ألفا ويعتبر نقلة نوعية على صعيد ايجاد البدائل التي تسهم في الحد من عملية التغير المناخي والتلوث.


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