الامير علي يزور النشامى في العاصمة النرويجية

وطنا اليوم:زار سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المتواجدة في العاصمة النرويجية اوسلو والتي تستعد لمواجهة المنتخب النرويجي ونجومه مساء اليوم الخميس.

وأنهى المنتخب الوطني امس الأربعاء، تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادً لمواجهة نظيره النرويجي ودياً، عند الثامنة مساء غدٍ الخميس -بتوقيت الأردن، على ستاد أوليفال في أوسلو، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير ظهر اليوم الأربعاء على ملعب اللقاء بقيادة المدرب الحسين عموتا، وبصفوف مكتملة للمرة الأولى، مع التحاق جميع اللاعبين المحترفين بالخارج.

وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي النرويج وأذربيجان: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

بدوره، أكد مدرب النشامى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، أن مواجهة النرويج تشكل محطة مهمة في برنامج اعداد المنتخب، في ظل قوة المنافس الذي يضم العديد من الأسماء المميزة عالميا، “ما يشكل حافزا مهما لدى لاعبي المنتخب”.

أضاف: مباراة النرويج تشكل فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين.. المواجهات القوية تعزز من الفائدة الفنية وتحقق الإضافة المطلوبة قبيل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 تشرين الثاني القادم، وصولا إلى المشاركة في نهائيات كأس آسيا مطلع العام 2024 في قطر.

ويتضمن تجمع المنتخب الوطني بعد مواجهة النرويج، لقاء أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.

وتتولى قناة الاتحاد الأردني على يوتيوب البث المباشر للمباراتين ( اضغط هنا ).

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر