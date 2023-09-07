إقامة عرس خالٍ من إطلاق العيارات النارية في البادية الوسطى

وطنا اليوم:خلا عرس أقيم في البادية الوسطى الثلاثاء من إطلاق عيارات نارية أو ألعاب نارية، بعدما تعاهدوا على نبذ هذه الظاهرة في حالة قد تكون نادرة بالأفراح والمناسبات التي تُقام في الأردن.

وقال وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز إن البادية الوسطى تفخر بأن تشهد إقامة عرسٍ حضره أكثر من 3 آلاف شخص، خالٍ من إطلاق عيارات نارية أو ألعاب نارية.

وأضاف الفايز أنه هناك إجماعًا بين المجتمع المحلي في المنطقة يقضي بمغادرة أي فرح أو مناسبة بشكل جماعي في حال شهدت مظاهر سلبية نتيجة إطلاق النار.

وأشار إلى أن هذا الالتزام جاء تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة محاربة هذه الظاهرة، خصوصًا بعد حادثة وفاة حمزة الفناطسة برصاصة طائشة