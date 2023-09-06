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الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

منذ ساعة واحدة
الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

وطنا اليوم:قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن ما جرى ليس إلغاء الديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وأضاف الناصر الأربعاء، أنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي
وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 بالمئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.


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