بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

وطنا اليوم:حل لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات في المركز الثاني خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لنادي النصر السعودي، في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب (أغسطس) الماضي، والذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي وأغلق التصويت مساء الأربعاء.

حصل العوضات على 1407326 صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 41%، فيما تصدر رونالدو التصويت بالمركز الأول بعد أن جمع صوت 1492232 صوتًا بنسبة 43%. بينما جاء مهاجم الأنصار اللبناني، اللاعب السنغالي الحاج مالك، في المركز الثالث مع 464147 صوتًا بنسبة 13%.

شارك في التصويت أيضًا لاعبون آخرون من مختلف الأندية، منهم عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد السعودي، روبرتو فيرمينيو من الأهلي السعودي، يوسف نياكاتي من بني ياس الإماراتي، حمزة عيسى من ثقافي طولكرم الفلسطيني، وياسين براهيمي من الغرافة القطري.

عرفت عملية التصويت إقبالًا كبيرًا من الجماهير الأردنية بشكل عام، ومن جماهير الوحدات بشكل خاص، حيث دعموا العوضات الذي قدم أداءً متميزًا في الفترات الماضية مع فريق الوحدات وساهم في تتويج الفريق بلقب “السوبر” للمرة الخامسة عشرة في تاريخه