توقعات بمجاميع مطرية حول معدلاتها الشهرية بالخريف

وطنا اليوم:صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن التنبؤات العددية خلال شهر ايلول 2023 تشير إلى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في أغلب مناطق المملكة.

كما يتوقع وفق بيان للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.

وأضاف آل خطاب خلال تصريحاته أن التنبؤات العددية لشهر تشرين اول 2023 تشير إلى أن مجاميع الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح ما بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع أن تكون مجاميع الأمطار أعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق ما بين 50%-70% خاصة في المناطق الجنوبية، وهذا مؤشر إلى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.

أما فيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية لشهر تشرين ثاني للعام 2023 فقد افاد آل خطاب أن مجاميع الأمطار من المتوقع أن تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون أعلى بنسب تتراوح ما بين 10%-30% في باقي المناطق ، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة بعموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية