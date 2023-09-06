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زراعة إربد تستعد لإطلاق عاصمة الزيتون في 28 أيلول الحالي

منذ 4 ساعات
زراعة إربد تستعد لإطلاق عاصمة الزيتون في 28 أيلول الحالي

وطنا اليوم: قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي إن مديرية الزراعة وبالتعاون مع مديرية الزيتون تستعد لإطلاق “محافظة إربد عاصمة الزيتون الاردني”، في 28 أيلول الحالي.

وأشار أبو عرابي في تصريحات خاصة إلى أن المحافظة تعتبر أكبر محافظة من حيث مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث تقدر المساحة المزروعة فيها بالزيتون بأكثر من 290 ألف دونم أي حوالي ثلث مساحة الزيتون بالمملكة، وتنتج حوالي 85 ألف طن من الثمار معظمها يستخدم لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون، منه حوالي 15 ألف طن من الزيت و10 آلاف طن يستخدم للتخليل.

وبين أن قطاع الزيتون يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والاقتصادية في المحافظة، نظرا لوجود 52 معصرة زيت تعمل على توفير فرص عمل موسمية بشكل كبير للشباب العاطلين عن العمل، إضافة الى عدد كبير من العمال ممن يعملون بقطاف ثمار الزيتون لتحقيق المردود المالي الذي يساعد على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أبو عرابي أنه على هامش إطلاق “محافظة اربد عاصمة الزيتون الاردني”، سيتم إطلاق العديد من الفعاليات والمحاضرات المختصة بالزيتون وأشجار الزيتون وطرق العناية بها والمحافظة عليها.


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