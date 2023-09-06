العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية خلفا للهميسات

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

وجاء ذلك بعد انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

وأبلغ وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم الاربعاء، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات بانهاء مهمته كرئيس لمجلس الإدارة.

وكان عين الهميسات رئيساً لمجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية في العام 2019