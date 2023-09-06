بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية خلفا للهميسات

6 سبتمبر 2023
العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية خلفا للهميسات

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وجاء ذلك بعد انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وأبلغ وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم الاربعاء، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات بانهاء مهمته كرئيس لمجلس الإدارة.
وكان عين الهميسات رئيساً لمجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية في العام 2019


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

التعليم العالي تعلن منح دراسية من University Istanbul Bilgi في برنامج الدكتوراه لعام 2023-2024

22:27

112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023