1500 راكب لقطار سكة حديد الحجاز في اسبوعين

وطنا اليوم:وصل عدد ركاب قطار سكة حديد الحجاز خلال أسبوعين تقريبا 1500 راكب موزعين على 6 رحلات، وفق المستشار الإعلامي في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني علي عضيبات.

ووصف عضيبات الإقبال على الرحلات السياحية التي تنظمها المؤسسة عبر قطار سكة حديد الحجاز بالـ”كبير جدا”، مشيرا إلى أن سعة القطار الواحد 250 راكبا.

وتبدأ الرحلة من منطقة المحطة في عمان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة، وتتراوح مدة الرحلة ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين بالاتجاه الواحد.

وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، أعلنت في 26/8 بدء موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، عبر سكة حديد الحجاز، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمّان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة.

بين عضيبات أن كلفة التذكرة الواحدة تبلغ للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، مشيرا إلى أن الرحلات تستهدف العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ولفت لإمكانية حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسة لاستقبال الرحلات المدرسية والجامعية من أيام الأحد إلى الخميس.