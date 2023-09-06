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ديسياتنيكوف : ليس كل اللاعبين سعداء وقانون قيصر يعرقل التقارب بين الأردن وسوريا

6 سبتمبر 2023
ديسياتنيكوف : ليس كل اللاعبين سعداء وقانون قيصر يعرقل التقارب بين الأردن وسوريا

وطنا اليوم:أكد السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف أن بعض الدول غير متوافقة مع جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وبلدان الشرق الأوسط.
وقال ديسياتنيكوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، حول المعوقات التي تواجه التقارب الأردني السوري، “ندرك أنه ليس كل اللاعبين المعنيين سعداء بالجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين دمشق وغيرها من بلدان الشرق الأوسط ومن الواضح أن هؤلاء اللاعبين يعملون في هذا الاتجاه”
وأضاف في تصريحات لموقع سبوتنيك، “علاوة على ذلك، ثمة عقوبات مفروضة في إطار ما يسمى بقانون قيصر التي بلا شك تمثل عرقلة إضافية أمام التقارب بين الأردن وسوريا”.
وحول رؤية روسيا للاتفاق السعودي الإيراني وهل تتوقع روسيا استمراريته وتعزيزه، أكد ديسياتنيكوف أن روسيا الاتحادية “دعت دائما وسوف تدعو إلى استقرار الأوضاع في الإقليم”.
وأضاف “ومن نفس الزاوية ننظر إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي حسب توقعاتنا قد ينعكس إيجابيا على الوضع في الشرق الأوسط”.
وتابع ديسياتنيكوف قائلا “أخذا بعين الاعتبار أن هاتين الدولتين تلعبان دورا بارزا في الشؤون الإقليمية. نأمل في أن العمل الهادف إلى التقارب بين الرياض وطهران سوف يتحقق ويتكلل بنجاح. ومن جانبنا سوف نساعد في ذلك بكل السبل”.
يذكر أنه في آذار الماضي تم الإعلان عن اتفاق سعودي إيراني برعاية الصين، مُنهيا 7 سنوات من قطع العلاقات بين الرياض وطهران.
وفي سياق آخر، علّق ديسياتنيكوف حول ترقب محاولات الولايات المتحدة في تحقيق تطبيع سعودي إسرائيلي، وعمّا إذا كان ذلك ممكنًا في الظروف الحالية، “نتابع التقارير الاعلامية المتعلقة بهذا الملف عن كثب. واستنادا الى هذه التقارير، من السابق لأوانه جدا الحديث عن التوصل إلى الاتفاقات محددة. وبالتالي من المبكر استخلاص الاستنتاجات حول الشكل الذي ستتخذه هذه الصفقة”.
وحول خطوة اعتماد السفير السعودي في الأردن، سفيراً فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًا في مدينة القدس، يقول ديسياتنيكوف “ننطلق من أنه تمثل هذه الخطوات حقا سياديا للمملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية”.
تجدر الإشارة إلى أن السّفارة السّعوديّة في الأردن أعلنت في شهر آب الماضي أنّ السّفير السّعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، سلّم نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا في مدينة القدس، إلى مستشار الرّئيس الفلسطيني للشّؤون الدّبلوماسيّة مجدي الخالدي


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