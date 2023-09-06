بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

طرح عطاء إعادة تأهيل طريق جرش – عجلون بقيمة 1.2 مليون

6 سبتمبر 2023
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-06-14 07:58:40Z | | s

وطنا اليوم:طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، عطاء إعادة تأهيل طريق جرش- عجلون وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة.
وقال المحارمة، إن قيمة العطاء بلغت مليون و200 ألف دينار، مبينا أن مدة العطاء 6 شهور من تاريخ المباشرة.
وأضاف بأن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات وإصدار قرار الإحالة والمباشرة بالعمل، موضحا أن العطاء بطول 13.5 كيلو متر، حيث سيتم البدء من مسجد عجلون الكبير.
وأنهت مديرية أشغال جرش عطاء إنارة طريق جرش عجلون (ضمن حدود محافظة جرش)، وفق مدير أشغال جرش ماجد العلوان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

التعليم العالي تعلن منح دراسية من University Istanbul Bilgi في برنامج الدكتوراه لعام 2023-2024

22:27

112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023