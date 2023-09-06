طرح عطاء إعادة تأهيل طريق جرش – عجلون بقيمة 1.2 مليون

وطنا اليوم:طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، عطاء إعادة تأهيل طريق جرش- عجلون وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة.

وقال المحارمة، إن قيمة العطاء بلغت مليون و200 ألف دينار، مبينا أن مدة العطاء 6 شهور من تاريخ المباشرة.

وأضاف بأن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات وإصدار قرار الإحالة والمباشرة بالعمل، موضحا أن العطاء بطول 13.5 كيلو متر، حيث سيتم البدء من مسجد عجلون الكبير.

وأنهت مديرية أشغال جرش عطاء إنارة طريق جرش عجلون (ضمن حدود محافظة جرش)، وفق مدير أشغال جرش ماجد العلوان