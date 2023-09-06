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200 شكوى خطأ طبي العام الماضي بالاردن

6 سبتمبر 2023
AMMAN, JORDAN - JULY 28: A patient is wheeled to surgery at the Red Crescent Hospital for victims of Iraq violence where Doctors Without Borders/Medecins Sans Frontieres (MSF) operates a reconstructive-surgery program on July 28, 2011 in Amman, Jordan. MSF has been running a reconstructive-surgery program for war-wounded Iraqis since August 2006. The program, which helps Iraqis irrespective of age or ethnic/religious background, has thus far attended to roughly 1,500 cases. MSF was forced to pull out of Iraq in 2004 due to the escalating violence in the country. Following the years of violence in the country, the state of medical care in Iraq is poor. There is a chronic shortage of doctors and nurses and much of the country's hospitals are using outdated and damaged equipment. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

وطنا اليوم:قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن عدد شكاوى الخطأ الطبي التي وصلت إلى نقابة الأطباء العام الماضي بلغت نحو 200 شكوى.
وبيّنَ الزعبي في تصريحات صحفية ، أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي، مشيراً أن مجلس النقابة الحالي سجل 5 شكاوى.
وأوضح الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.
وعن قانون المسؤولية الطبية، إنه جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة


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