200 شكوى خطأ طبي العام الماضي بالاردن

وطنا اليوم:قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن عدد شكاوى الخطأ الطبي التي وصلت إلى نقابة الأطباء العام الماضي بلغت نحو 200 شكوى.

وبيّنَ الزعبي في تصريحات صحفية ، أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي، مشيراً أن مجلس النقابة الحالي سجل 5 شكاوى.

وأوضح الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وعن قانون المسؤولية الطبية، إنه جاء ليربط بين الأنظمة والقوانين السابقة، وبات ضرورة ملحة