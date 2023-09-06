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الغذاء والدواء تحذر الصيدليات من صرف وصفة مستحضرات مخدرة فقدها أحد الأطباء

6 سبتمبر 2023
الغذاء والدواء تحذر الصيدليات من صرف وصفة مستحضرات مخدرة فقدها أحد الأطباء

وطنا اليوم:عممت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على الصيدليات المنتشرة في المملكة، بعدم صرف وصفة مستحضرات مخدرة تم فقدانها من قبل أحد الأطباء في مدينة الكرك.
وقالت مؤسسة الغذاء والدواء في تعميمها إشارة إلى الاستدعاء المقدم للمؤسسة من قبل الطبيب أحمد انجادات، حول فقدان وصفة مستحضرات مخدرة ذات علامة أمنية تحمل الرقم (000094) من عيادته الكائنة في منطقة القصر/ محافظة الكرك، مقابل المحكمة، قبل نحو 3 أسابيع.
وأكدت المؤسسة على الصيدليات عدم صرف هذه الوصفة، تحت طائلة المسائلة القانونية، حال ورودها للصيدليات


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