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الخارجية: نتابع أوضاع الاردنيين في تركيا بعد فيضانات اسطنبول

6 سبتمبر 2023
الخارجية: نتابع أوضاع الاردنيين في تركيا بعد فيضانات اسطنبول

وطنا اليوم:أكد مصدر بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ،بأنها تتابع أوضاع الأردنيين بعد ان ضربت فيضانات مدينة إسطنبول التركية فجر الاربعاء إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة. مدينة اسطنبول التركية.
وقال المصدر صباح اليوم الاربعاء بأن غرفة العمليات تنسق مع السفارة الأردنية لدى تركيا لمعرفة أوضاع الأردنيين هناك.
وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيول ضخمة في بعض مناطق إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددا منها.
وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.
وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.
وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطار رعدية ستسقط على المدينة.


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