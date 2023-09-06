بيان صادر عن سلطة العقبة بشأن عمل التطبيقات الذكية للمركبات

وطنا اليوم:قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأربعاء، إنه وبناء على صدور التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكيّة لنقل الركاب داخل منطقة العقبة للمرة الأولى عام 2017 والتي كانت مختصةً بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، وعلى الرغم من انتهاء خمس سنوات مضت وعدم الالتزام بالتطبيقات الذكية للمشغلين في العقبة، فقد ارتأت السلطة بضرورة تعديل التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية.

وأضاف في بيان، بناءً عليه فقد صدرت التعليمات المعدلة في شهر 8‏/2023 ، ويجري الآن وضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المهتمة لتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل المنطقة وحتى الآن لم يتم تقييم أي طلب من أي شركة، و لحين الانتهاء من تثبيت الشروط والمتطلبات لهذه التعليمات، ستحدّ وتمكنّ السلطة من تلافي التطبيقات المخالفة وغير المرخصة داخل المنطقة، وهذا من شأنه الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب والإحاطة بالآمان المشهود في منطقة العقبة.

وستمُنح للتاكسي الأخضر تطبيقات ذكية متطورة لمواكبة التقدم وسيتم إعفاء مشغلي التاكسي الأخضر في العقبة من كافة رسوم التسجيل، فيما ستنتهي المهلة المحددة حتى نهاية العام بحد اقصى، وذلك أسوة بكافة مناطق المملكة التي تم تشغيل التطبيقات الذكية فيها دون أي تضارب في مصالح الجميع، بحسب البيان.

أما في ما يخص الاعتصام، بصفته السلمية فهو حق للجميع، شريطة عدم وقوع أي أضرارٍ أو قطع الشوارع، وهذا حق لهم، رغم أن هناك 528 سيارة عاملة، ويخصص لها مواقف في مطار الملك الحسين الدولي، وكذلك لديهم مواقف في كافة المعابر الحدودية لنقل المسافرين إلى كافة حدود منطقة العقبة بكل يسرّ