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الأمن العام تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي

5 سبتمبر 2023
الأمن العام تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:شاركت مديرية الأمن العام في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني بنسخته الثانية، الذي انطلق تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الاثنين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.
ويضم المؤتمر أحدث التقنيات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن توفر حلاً حيويًا للعمليات اليومية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها.
بدوره، شدد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن توفيق المرزوق، على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وأهمية أمن المعلومات وأهميتها الكبيرة.

مشاركة واسعة
وتميزت نسخة هذا العام من المؤتمر بإطلاق مسابقة “ARMYTHON” بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة، ما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة في وقت سابق إن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها توفير الحماية الاستباقية من التهديدات وتطبيق ضوابط التحقق من الهوية بناءً على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين.
وأضاف أن المركز يستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من عملياته لمراقبة الأنشطة السيبرانية والبحث عن التهديدات بشكل فعال.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين المبتكرين والخبراء والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني، وقد شهد حضور وزراء ومسؤولين عسكريين ومدنيين


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