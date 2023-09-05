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الأردن يشارك في الحوار السياسي العربي الياباني

5 سبتمبر 2023
الأردن يشارك في الحوار السياسي العربي الياباني

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وبحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “X”، فإن الاجتماع يعقد في هذه الأثناء


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