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الأشغال تطرح أول عطاء على نظام JONEPS

5 سبتمبر 2023
الأشغال تطرح أول عطاء على نظام JONEPS

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح أول عطاء تنفيذ أشغال عبر نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) والذي يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة مما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
وستقوم مديرية العطاءات المحلية بطرح عطاءات جديدة خلال الفترة المقبلة عن طريق ذات النظام، بما ينعكس إيجابًا على سهولة وسرعة وشفافية الخدمات التي تقدمها الوزارة


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