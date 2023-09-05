ولي العهد يزور جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الاثنين، جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).

واطلع سموه على أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي ينتجها المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والطباعة الثلاثية الأبعاد والإلكترونيات المتقدمة مثل أجهزة التشويش ومضادات الطائرات المسيرة ودورة تكنولوجيا الدفاع.

كما اطلع سموه على مجريات فعاليات مسابقة (ARMYTHON) المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية والتي نظمها المركز بالتزامن مع (AIDTSEC2023) بمشاركة واسعة من عدة دول عربية وإفريقية.

واستمع سموه لإيجاز عن مبادرة التميز الإبداعي والتي أقامها المركز الأردني للتصميم والتطوير بهدف تشجيع المبدعين والمبتكرين ممن يمتلكون المهارات والكفاءات المتميزة والمهتمين في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية التي يعنى بها المركز