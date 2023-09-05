بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يزور جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير

5 سبتمبر 2023
ولي العهد يزور جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الاثنين، جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).
واطلع سموه على أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي ينتجها المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والطباعة الثلاثية الأبعاد والإلكترونيات المتقدمة مثل أجهزة التشويش ومضادات الطائرات المسيرة ودورة تكنولوجيا الدفاع.
كما اطلع سموه على مجريات فعاليات مسابقة (ARMYTHON) المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية والتي نظمها المركز بالتزامن مع (AIDTSEC2023) بمشاركة واسعة من عدة دول عربية وإفريقية.
واستمع سموه لإيجاز عن مبادرة التميز الإبداعي والتي أقامها المركز الأردني للتصميم والتطوير بهدف تشجيع المبدعين والمبتكرين ممن يمتلكون المهارات والكفاءات المتميزة والمهتمين في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية التي يعنى بها المركز


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

20:26

بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

20:25

الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023