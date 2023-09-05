المصادقة على تعليمات رخص المهن خارج حدود تنظيم أمانة عمان

وطنا اليوم:صادق مجلس أمانة عمان الكبرى على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الامانة لسنة 2023.

وتنص التعليمات أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية ستعامل معاملة الأبنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنطمة ( سكن ) مع تطبيق ذات الاشتراطات الواردة في التعليمات .

وياتي ذلك استناداً لاحكام الفقرة (ا) من المادة ( 6 ) والفقرة ( ب ) من المادة ( 10 ) من قانون رخص المهن داخل حدود الامانة رقم ( 11 ) لسنة 2022 .

إعادة الإعمار والتنمية

ووافق المجلس كذلك على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المعتزم توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5 مليون و522 ألف و239 جنيه استرليني بدلاً من 4 مليون و900 ألف جنيه حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً .

ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703 آلاف و747 يورو بدلاً من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط من العام الماضي لتغطية كلف تمديد عقد الاشراف الى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023