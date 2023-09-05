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السفير السعودي يلتقي مدير مهرجان جرش

5 سبتمبر 2023
السفير السعودي يلتقي مدير مهرجان جرش

وطنا اليوم:التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بعمان اليوم الثلاثاء، مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون الأستاذ أيمن سماوي.
وأكد السديري أهمية المشاركة السعودية في المهرجان، وبما يعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافة وفنون غنية.
ومن جانبه أثنى سماوي على المشاركة السعودية الفاعلة في مهرجان جرش، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي معها من قبل الجمهور


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