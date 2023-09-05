مجلس الوزراء يوافق على انهاء ديوان الخدمة المدنية

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 – 8 – 2023 على إنشاء (هيئة الخدمة والإدارة العامة) لتحل محل (ديوان الخدمة المدنية) الذي سينتهي عمله بتاريخ 31 – 12 – 2023 .

ووسيتم إعداد مشروع نظام لانشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة وذلك قبل انتهاء شهر تشرين الثاني من العام 2023 على ان تباشر الهيئة المستحدثة اعمالها بداية شهر كانون الثاني من العام 2024 وتكون مرتبطة برئيس الوزراء.

ويتولى إدارة الهيئة رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين ويكون دور الهيئة رقابياً تنظيمياً

وسيتم ايقاف طلبات التعيين الجديدة الواردة إلى ديوان الخدمة المدنية كلياً اعتباراً من تاريخ 30 – 11 – 2023، وسيتم توزيع مخزون ديوان الخدمة من طلبات التعيين بشكل قطاعي بما يتفق مع لامركزية التعيين وخاصة ما بين قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة بحيث تتولى (هيئة الخدمة والإدارة العامة) إدارة ما يتبقى منه بعد ذلك اعتباراً من بداية شهر تموز من العام 2024