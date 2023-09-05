مهيدات يتفقد سير عمليات التصنيع بجولة ميدانية مفاجئة لأحد مصانع الأغذية

وطنا اليوم:واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على مصانع الأغذية بزيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى أحد مصانع الأغذية ‎في عمان بهدف تفقد سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد.

‏‎واطلع مهيدات خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعليب وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.

‏‎وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني وتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة مما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني.

‏‎وتأتي الجولة استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم هذه الصناعات.

وضم الوفد المرافق كل من مدير مديرية الغذاء المهندس، أمجد رشايدة، ومستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد بطاينة، ورئيس قسم الغذاء المتداول الدكتور مأمون صياحين، ورئيس وحدة الاعلام السيدة شمس المواجدة، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور علي الذينات