سائقو التكسي في العقبة يتوقفون عن العمل احتجاجا على التطبيقات الذكية

وطنا اليوم:توقّف مالكو ومشغلو مركبات تكسي في محافظة العقبة عن العمل، صباح الثلاثاء، وذلك احتجاجا على السماح بادخال شركات التطبيقات الذكية إلى المحافظة.

وتجمّع مئات السائقين أمام مبنى مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لايصال رسالة برفضهم قرار السلطة.

وقال المشغلون والسائقون إن عدد مركبات التكسي في محافظة العقبة يناهز (500) مركبة، وهي مهددة الآن بالخروج من السوق بسبب القرار الجديد.

وأضاف مشغلون أنهم تقدموا بحلول للسلطة، وذلك من خلال تفعيل تطبيق خاص بالتكسي يخدم العقبة، غير أن السلطة أبدت اصرارا على ادخال التطبيقات الذكية للمحافظة.

وأكد المشغلون أن عدد مركبات التكسي تجاوز (500) مركبة، وهو يغطي العقبة بأكملها وزيادة