الغذاء الدواء تعمم للالتزام بأسعار التصدير

وطنا اليوم:عمم مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، بضرورة الالتزام بأسعار التصدير من قبل الصيدليات.

وقال مهيدات في تعميم ، “أرجو الالتزام بمطابقة سعر التصدير الوارد في فواتير الاستيراد للأدوية وتركيبة حليب الرضع، والتركيبة الخاصة بسعر التصدير المثبت أصوليا في قوائم المؤسسة العامة للغذاء والدواء”.

وبين التعميم أنه “في حال ورد سعر التصدير أعلى سيتم العمل على رفض الفاتورة لدى قسم الاستيراد والتصدير”