12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج على أوتوستراد الزرقاء – عمّان

وطنا اليوم:أصيب 12 شخصا بجروح ورضوض، إثر تصادم حافلة نقل ركاب، وصهريج مياه، على طريق أوتوستراد الزرقاء عمان، صباح الثلاثاء.

وقالت إدارة السير، في التقرير المروري، إن الحادث نتج عنه بطئ بالحركة المرورية، مضيفة أنه يجري حاليا إزالة العوائق المرورية من موقع الحادث.

ودعت السائقين القادمين من الزرقاء إلى عمان، القيادة بحذر قرب موقع الحادث، قرب جسر البيبسي