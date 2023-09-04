لمبرت تستهل عملها الرسمي بالاردن بزيارة السفارة السعوديه

وطنا اليوم:كان اول نشاط للسفيرة الاميركية الجديدة في الاردن يائل لمبرت بعد تقديم اوراق اعتمادها لجلالة الملك ان زارت السفير السعودي في عمان نايف السديري في مكتبه بعبدون .

السفير السعودي في عمّان، نايف بن بندر السديري، المثير للنقاش عبر الساحة الاردنية بنشاطه وخياراته لم يفوت الفرصة ليلتقي ايضا بالسفير الروسي غليب ديسياتنيكوف، في اجتماعين منفصلين بمبنى السفارة، اليوم الإثنين