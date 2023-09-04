إقامة سباق تراياثلون وأكواثلون المدينة الرياضية السبت المقبل

وطنا اليوم:تنظم رابطة الترايثلون الأردنية وبالتعاون مع مدينه الحسين للشباب والاتحاد الأردني للسباحة سباق تراياثلون وأكواثلون المدينة الرياضية والذي سيقام صباح يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يُشارك في السباق 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وسيبدأ السباق من مسبح الأمير فيصل بن عبد العزيز – مقر الاتحاد الأردني للسباحة في مدينة الحسين للشباب.

هذا وتعد هذه البطولة استعداداً مثاليا لإقامة السباق الدولي للترايثلون (سباق آيلة العقبة لتطوير الترايثلون) الذي سيقام بمشاركة آسيوية ودولية كبيرة في العقبة يوم الرابع من شهر تشرين الثاني المقبل