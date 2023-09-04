بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

لجنة لحصر الاعتداءات على أملاك الدولة بجرش

4 سبتمبر 2023
لجنة لحصر الاعتداءات على أملاك الدولة بجرش

وطنا اليوم:شكّل محافظ جرش فراس الفاعور، الاثنين، لجنة لحصر الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة.
وتتكون اللجنة من نائب محافظ جرش المتصرف محمد العوامرة رئيسا وعضوية تشمل مندوبا عن مديرية الحراج ومندوبا من مديرية الزراعة ومندوبا من كل بلدية ومندوبا من دائرة الأراضي والمساحة ومندوبا من وزارتي المالية والزراعة وسكرتير لجنة أملاك الدولة.
وقال المتصرف محمد العوامرة إن اللجنة ستعمل على حصر الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة ومخاطبة رئاسة الحكومة بعدد هذه الاعتداءات، مبينا بأنه سيتم ترسيم الاعتداءات وإحداثيات البناء المعتدى عليها.
وأضاف العوامرة بأن المساحة الكلية لمحافظة جرش تبلغ 410 دونمات، 23% منها مساحة حرجية، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أعمال اللجنة قريبا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023