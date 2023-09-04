لجنة لحصر الاعتداءات على أملاك الدولة بجرش

وطنا اليوم:شكّل محافظ جرش فراس الفاعور، الاثنين، لجنة لحصر الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة.

وتتكون اللجنة من نائب محافظ جرش المتصرف محمد العوامرة رئيسا وعضوية تشمل مندوبا عن مديرية الحراج ومندوبا من مديرية الزراعة ومندوبا من كل بلدية ومندوبا من دائرة الأراضي والمساحة ومندوبا من وزارتي المالية والزراعة وسكرتير لجنة أملاك الدولة.

وقال المتصرف محمد العوامرة إن اللجنة ستعمل على حصر الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة ومخاطبة رئاسة الحكومة بعدد هذه الاعتداءات، مبينا بأنه سيتم ترسيم الاعتداءات وإحداثيات البناء المعتدى عليها.

وأضاف العوامرة بأن المساحة الكلية لمحافظة جرش تبلغ 410 دونمات، 23% منها مساحة حرجية، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أعمال اللجنة قريبا