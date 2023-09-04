كتلة هوائية أشد حرارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء

وطنا اليوم:ذكرا موقع طقس العرب، أن آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لدى الموقع، تشير إلى بدء تأثر منطقة بلاد الشام خلال الأيام القادمة، بما فيها الأردن بكتلة هوائية أكثر حرارة من تلك التي أثرت على الأردن، إذ يطرأ ارتفاع تدريجي وتصاعدي على درجات الحرارة اعتباراً من الثلاثاء.

وبين الموقع أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهار الثلاثاء لتُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام في أغلب المناطق وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأشال إلى أنه خلال ساعات الليل يُتوقع أن يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام في أغلب المناطق، مع درجات حرارة صغرى في أوائل العشرينيات مئوية في العاصمة عمّان