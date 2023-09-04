وزير الأشغال يؤكد ضرورة تحديد مشاريع المحافظات لطرحها بشكل فوري

وطنا اليوم:استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، رئيس وأعضاء مجلسي محافظتي معان والمفرق، حيث جرى خلال لقائين منفصلين بحث عدد من القضايا والملفات.

واستمع أبو السمن، بحضور النواب؛ عيد النعيمات وإسماعيل المشاقبة وهادية السرحان، إلى مطالب وملاحظات رؤساء وأعضاء المجلسين، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة وإزالة المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وضرورة تسريع إجراءات طرح العطاءات حسب الأصول.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل في المجالين الفني والهندسي للمجلسين، وحل أي عائق قد يواجه المشاريع في المحافظتين أو إجراءات طرح العطاءات.

وأكد الحرص على التعاون المستمر والبناء ما بين الوزارة ومختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا بتقديم واجباتها وتسريع تنفيذ الإجراءات التي من شأنها خدمة مناطق المحافظات بشكل عملي ويسير.

كما أكد ضرورة أن تعمل مجالس المحافظات على تحديد المشاريع التي سيتم طرحها والتي تحتاج إلى استكمال إجراءات الطرح ليتم طرحها بشكل فوري.

مجلس معان يدعو لإنجاز المشاريع المقرة على أكمل وجه

من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة معان، محمود النعيمات، إلى ضرورة التنسيق والتعاون التام بين مجلس المحافظة ووزارة الأشغال لضمان إنجاز المشاريع المقرة على أكمل وجه وتذليل المعيقات التي تحول دون تنفيذها.

كما دعا إلى السير بإجراءات طرح عطاء توسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي، وطالب بالإسراع بطرح وتنفيذ المشاريع الموضوعة قيد الدراسة أو الطرح قبل نهاية هذا العام، مثمنا جهود وزارة الأشغال وسرعة استجابتها وتعاونها مع مختلف الملاحظات.

مجلس المفرق يطالب بإنهاء دراسة مشاريع إضافات صفية

من جهته، طالب رئيس مجلس محافظة المفرق، صالح السرحان، بإنهاء دراسة مشاريع الإضافات الصفية في عدد من مدارس المحافظة وتحويلها إلى وزارة التربية لاستكمال إجراءات طرحها.

ولفت إلى أهمية التوسع في تنفيذ وتعبيد الطرق التي تقع خارج التنظيم وخارج الحدود الإدارية للبلديات والطرق المصنفة ولها صفة “نافذ” والتي تقع جميعها ضمن اختصاص وزارة الأشغال