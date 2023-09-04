بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إخلاء مواطنين إثر انهيار جدار استنادي في الفحيص

4 سبتمبر 2023
إخلاء مواطنين إثر انهيار جدار استنادي في الفحيص

وطنا اليوم:تعاملت بلدية الفحيص اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي تحت التأسيس في منطقة البساتين دون وقوع إصابات أو أضرار في المباني المجاورة.
وقال رئيس البلدية عمر العكروش، إن البلدية عملت على طرح عطاء لبناء جدار استنادي لحماية شارع البساتين بطول 20 مترا وارتفاع 6 امتار، لافتا ان هناك اعمال حفر للبناء قريبة من الشارع أدت الى انزلاق صخرة وانهيار الجدار .
وأضاف أنه تم إخلاء المبنى القريب من الجدار من ساكنيه بالتعاون مع متصرفية لواء ماحص والفحيص ومديرية الدفاع المدني كإجراء احترازي تحسبا الى أي طارئ، مؤكدا ان البلدية ستباشر فورا بإعادة بنائه قبل بدء الموسم المطري للحفاظ على بنية الشارع ومنع التربة من الانزلاق .
ودعا العكروش مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامتهم الى حين الانتهاء من أعمال البناء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023