إخلاء مواطنين إثر انهيار جدار استنادي في الفحيص

وطنا اليوم:تعاملت بلدية الفحيص اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي تحت التأسيس في منطقة البساتين دون وقوع إصابات أو أضرار في المباني المجاورة.

وقال رئيس البلدية عمر العكروش، إن البلدية عملت على طرح عطاء لبناء جدار استنادي لحماية شارع البساتين بطول 20 مترا وارتفاع 6 امتار، لافتا ان هناك اعمال حفر للبناء قريبة من الشارع أدت الى انزلاق صخرة وانهيار الجدار .

وأضاف أنه تم إخلاء المبنى القريب من الجدار من ساكنيه بالتعاون مع متصرفية لواء ماحص والفحيص ومديرية الدفاع المدني كإجراء احترازي تحسبا الى أي طارئ، مؤكدا ان البلدية ستباشر فورا بإعادة بنائه قبل بدء الموسم المطري للحفاظ على بنية الشارع ومنع التربة من الانزلاق .

ودعا العكروش مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامتهم الى حين الانتهاء من أعمال البناء.