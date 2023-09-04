اجتماع للبت في نتائج تحليل عينات أرز ضبطت مؤخرا

وطنا اليوم:يترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، اجتماعا طارئا للبت في نتائج التحليل المخبري لعينات الأرز التي ضبطتها المؤسسة مؤخرا، وفق ما نقله التلفزيون الأردني.

وكانت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، ضبطت السبت الماضي، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي، إن هذه الكميات من الأرز ضبط في مستودعات على أرص تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين