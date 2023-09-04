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بالأسماء.. تشكيلات إدارية موسعة في وزارة التربية والتعليم

4 سبتمبر 2023
بالأسماء.. تشكيلات إدارية موسعة في وزارة التربية والتعليم

وطنا اليوم:قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكـام المـادتين (92) و (181/ب) مـن نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مـديرا لمديريـة التربيـة والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، وجمـال سـعـد عبدالرحمن الحناوي مـديرا لمديريـة التربيـة والتعلـيم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.
وتضمنت القرارات، نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر احمد حسـين الوريكات قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فـارس العـوران قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء الموقر.
كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعليم، للواء بني كنانة، ومازن محمـد حسـن الهديرس قـائما بأعمـال مـدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، وحـازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الامتحانات العامة/إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفـر محمـود رفاعي الموسى قائما بأعمال مدير مديرية الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قـائما بأعمـال مـدير مديرية الشؤون الإدارية


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