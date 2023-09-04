الأشغال تبدأ صيانة طارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

وطنا اليوم:بدأت وزارة الاشغال العامة والاسكان تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة واللازمة لحماية مخرج جسر الموجب الذي تضرر جراء السيولة خلال الموسم المطري الأخير والهطول المطري الكبير الذي شهدته المنطقة أواخر شهر أيار الماضي.

وكان وادي الموجب شهد تدفق عال للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/البحر الميت محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي ونحر اسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة مما قد يشكل خطر على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.

وتتمثل الأعمال التي تم البدء بها بفتح مجرى الوادي وتنظيف الاحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة النحر الحاصل اسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وانشاء بلاطة علوية لحماية المنشات القائمة.

يذكر ان وادي الموجب هو من أكبر روافد البحر الميت، بعد نهر الأردن. ويبدأ من منطقة اللجون (شرقي الكرك.) ويجري لمسافة (25) كيلومتراً في الاتجاه الشمالي – الغربي، حتى التقائه بوادي السعيدة، ثم ينعطف نحو الغرب، باتجاه البحر الميت حيث يلتقي قبل مصبه بثلاثة كيلومترات بوادي الهيدان ليبلغ طوله الإجمالي 80 كلم