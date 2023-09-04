إرادة ملكية بتعيينات في الجهاز القضائي – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (233) لسنة 2023 تاريخ 27/8/2023 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي برنامج دبلوم المعهد القضائي الفوج الواحد والعشرين على النحو المبين تالياً:

أولاً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى المكتب الفني لمحكمة التمييز اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:

السيدة/ نور اسماعيل محمود فرح فريحــات

السيـد/ أحمد زريف مرزوق المعايطـه

السيدة/ رهف عبد الله توفيق الدهشـان

السيدة/ دانا أحمد يعقوب الجــزار

السيدة/ نسرين يوسف محمد النوافلـه

السيـدة/ عنود نعمان محمد الوحش

السيد/ يزن زياد نــهار العوامـله

السيــد/ محمد محمود عبد السلام الصرايــره

السيــد/ يزيد عبد الوالي محمد المجالـــي

السيدة/ وعد بهجت يوسف السليحات

ثانياً: تعيين المذكورين تالياً في الجهاز القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 16/9/2023:

السيدة/ بلقيس كمال جميل الــدباس

السيـد/ خالد جمال سليمان مجاهد التميـــمي

السيـدة/ ايمان عيد محمد مـروان اجريبـــان

السيدة/ فـرح احسان موسى قاقيش

السيدة/ داليا تيسير عبد الكريم السواعير

السيدة/ مروه سفيان عبدالرحمـــن الهيسماوي

السيــد/ محمد توفيق صبحي البارودي

السيـد/ عبد الله سليم عطا الله الشخانبـــه

السيدة/ رنا ايمن فلاح القضـاة

السيد/ بدر محمد هـــلال أبو هويمل

السيـد/ محمد خالد محمد الحموري

السيدة/ الاء حمد عبدالكريـــــم الغزاوي

السيـد/ محمد أحمد عقــله الهاشم