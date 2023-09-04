الأمن السيبراني: نوظف الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع السجلات الرسمية

وطنا اليوم:يرى رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني “ترابطية”، حيث يستفيد الأمن السيبراني من الذكاء الاصطناعي عبر حله للمشاكل من خلال كشف الحوادث السيبرانية.

المحارمة في لقاء على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني، قال إن المركز الوطني يوظف الذكاء الاصطناعي في عمله، بأكثر من جانب منه التعامل مع السجلات الرسمية التي تقدر بالملايين وبها معلومات ضخمة حيث يجري استخدام الذكاء الاصطناعي بعملية التحليل اضافة إلى أنه ممكن مراقبة السلوكيات البشرية عبر معرفة أي نشاط مشبوه.

وبين أن الذكاء الاصطناعي سيفتح آفاق جديدة ويقدم حلول إن احسن استغلاله بخدمة الإنسان، مشيرا إلى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي يستطيع “الهاكرز” اعداد رسائل مشابهه للبشر.

كما يقدم الذكاء الاصطناعي فرص وحلول لمن يستخدمه بشكل صحيح فهنالك من يستخدمه لغاية التهكير من خلال الفرص التي يقدمها، وفق المحارمة.

وانطلقت، الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وتنظم فعاليات المؤتمر شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، حيث يعتبر معرض AIDTSEC 2023 منصة مهمة لاجتماع الخبراء، ويجري خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس)، فيما يتألف AIDTSEC من 3 أجزاء رئيسية هي المؤتمر والمعرض ومسابقة armython.